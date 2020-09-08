Врачи назвали болезни, которые могут развиться из-за больных зубов

Здоровые красивые зубы – это не только приятная улыбка. Любая патология в полости рта чревата серьезными последствиями.

Больные гнилые зубы, как правило, провоцируют боль, кровотечение, неприятный запах изо рта. Но эти проблемы не являются локальными.

Как отмечают специалисты, стоматологические дефекты могут стать причиной возникновения болезней лор-органов, пищеварительной системы, а также рака. Об этом рассказал президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

Отколовшийся кусок зуба может привести к травме десен и языка. То же самое можно сказать и о некачественном зубном протезе. Этот дефект провоцирует воспалительный процесс, который может привести к онкологическому заболеванию. Вполне возможна и такая ситуация, когда поражение затрагивает окружающие ткани. Так, запущенный кариес может привести к флюсу — воспалительному процессу в надкостнице. Такое состояние чревато летальным исходом, если инфекция попадет в головной мозг. Поэтому при воспалении следует обратиться к стоматологу. А некачественная пломба может отколоться во сне и человек просто задохнется.

А кариес способствует появлению опасных штаммов бактерий во рту. С пищей и слюной они попадают в горло, вызывая воспаление гортани, миндалин и ангину. Человек, заболевший ОРВИ, даже представить себе не может, что болезнь вызвали нездоровые зубы, пишет News.ru .

Помимо прочего, болезнетворные бактерии могут привести к заболеваниям ЖКТ. Бактерии проникают в желудок и кишечник, вызывая воспаления, которые могут привести к появлению язвы. Зубные инфекции всасываются в кровь, что чревато патологиями в сердечно-сосудистой системы.