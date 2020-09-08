Тыква названа наиболее ценным диетическим продуктом

Главное украшения Хэллоуина не только отвечает за поддержание атмосферы Дня всех святых, но и прекрасно способствует похудению, утверждают исследователи. По словам доктора медицинских наук, главы Самарского НИИ, диетолога Михаила Гинзбурга, «овощ — самый идеальный продукт для похудения», - сообщает «РИА Новости».

Сезон созревания этого овоща в России начинается с середины осени, и может длиться вплоть до начала зимы.

«Тыква является тем редким овощем, который не только полезный, но и очень вкусный», -считает диетотерапевт Гинзбург.

«Каждый хочет найти тот продукт, который будет и сытным, и вкусным, и низкокалорийным, и питательным. Тыква обладает всеми этими приятными качествам. Если бы каждый ввел в свой рацион хотя бы небольшую часть тыквы, то проблем с лишним весом стало бы на порядок меньше», - сообщает Михаил Гинзбург.

Однако диетолог предупреждает, что тыква — это не панацея от ожирения, и тем более чревато строить на этом овоще монодиету.

«Диета на одной тыкве — серьёзный удар по пищеварительному тракту и печени. Главное в правильном питании — сбалансированность и умеренность. Важно соблюдать пропорции белков, жиров и углеводов, которые рекомендованы для суточной нормы. Увлекаться тыквой, или тем более переходить на употребление только этого продукта, я категорически не рекомендую», - говорит диетолог.