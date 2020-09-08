Найден препарат, способный полностью излечить от ВИЧ

Сегодня, 14:04

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Найден препарат, способный полностью излечить от ВИЧ

Американские ученые из Мичиганского университета открыли препарат для лечения ВИЧ. 

Исследователям удалось выяснить, что вирус обходит иммунную систему при помощи белка Nef. В процессе ВИЧ подавляет активность другого белка MHC-I, тем самым, не разрешая иммунной системе распознавать и уничтожать зараженные клетки.

Среди базы данных из 200 тыс. молекул нет ни одного соединения, которое способно заблокировать Nef и помочь восстановить работу MHC-I.

Ученые обратились в библиотеку продуктов микробного синтеза LSI с информацией о 30 тыс. других соединений. Среди них были найдены антибиотики, которые заблокировали работу белка Nef. Они называются плейкомакролидами.

Данный антибиотик довольно часто используется в лабораторных исследованиях. Однако его принято считать очень токсичным, что не позволяет использовать его в лекарства. Ученым удалось определить нужную дозу для блокировки белка, которая не повредит организму в требуемой концентрации.

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