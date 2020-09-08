Ученые выяснили, какие люди чаще всего болеют раком

Сегодня, 12:27

Александр Зуев

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Ученые выяснили, какие люди чаще всего болеют раком

В 2001 году ученые выдвинули гипотезу о том, что особенности внешности человека могут свидетельствовать о риске развития серьезных заболеваний, таких, как инсульт, инфаркт и рак. По мнению ученых, большую роль играют гены и половые гормоны, которые воздействуют на плод во время эмбрионального развития.

Так, специалисты отмечают, что мужчины с короткими безымянными пальцами чаще страдают от сердечного приступа. Также мужчины с короткими относительно указательных безымянными пальцами рискуют получить рак предстательной железы. Таких выводов придерживаются исследователи из Ливерпуля. Чем выше разница в длине между безымянным и указательным пальцами, тем раньше возникают проблемы с сердцем, говорят ученые. У таких людей болезни сердца начинают давать о себе знать в возрасте 30 лет.

Если же пальцы равны, то инфаркт случается после 50 лет. А если безымянный палец короче указательного, то сердце начинает шалить только в 70. В этом уверены специалисты Ливерпульского университета. Они предположили, что на длину пальцев плода повлиял мужской половой гормон - тестостерон. Поэтому у большинства женщин безымянный палец короче указательного. У женщин же более длинные — по сравнению с безымянными — указательные, говорят о поздней менопаузе. А вот короткий указательный палец говорит о низком риске заболеть раком молочной железы и увеличивают шансы заработать остеоартрит рук.

Интересными наблюдениями поделились немецкие ученые, которые утверждают, что длинные ноги указывают на то, что риск заболеть диабетом минимальный. Зато длинноногие чаще страдают злокачественными опухолями кишечника. У людей с длинными ногами риск заболеть колоректальным раком выше на 36% в, чем у обладателей коротких ног.

Кроме того, после 50 лет у длинноногих реже возникают сложности с памятью и вниманием. Длинные ноги также говорят о гормональном росте. А короткие ноги указывают на недостаток пищи в первые годы жизни. Это может привести к повышенной чувствительности к инсулину, высокому риску развития диабета второго типа и снижению когнитивных функций в пожилом возрасте.

Также выяснилось, что дополнительные десять сантиметров к наименьшему значению роста (169,7 у мужчин и 157,8 у женщин) снижают риск возникновения диабета второго типа у мужчин на 41%, а у женщин — на 33 %. Вытянутый торс у мужчин способствует развитию этого заболевания, пишет РИА Новости. А избыточный вес сводит к нулю преимущества высокого роста. У худощавых людей каждые десять сантиметров роста снижают риск диабета на 86% у мужчин и на 67 — у женщин. А у людей с лишними весом или ожирением это влияние меньше — 36 и 30% соответственно.

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