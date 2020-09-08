Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

Сегодня, 10:43

Сергей Нилов

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Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Российский препарат триазавирин

Китайские ученые подтвердили эффективность лечения коронавирусной инфекции российским препаратом триазавирин. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на вице-президента Российской Академии Наук (РАН) Валерия Чарушина, который также сказал, что эти выводы предварительные.

Данный препарат был отправлен в Китай в феврале этого года, запрос был сделан из китайского консульства, находящегося в Екатеринбурге. Результаты исследований, проведенные в Китае показали, что препарат снижает болевые симптомы и сокращает время течения болезни. В исследовании, проведенном в Китае, было задействовано 245 больных со средним и легким течением болезни в 10 клиниках провинции Хэйлунцзян.

Аналогичные исследования планируется провести в больницах Екатеринбурга, с участием 100 пациентов и 100 медицинских работников.

Вообще препарат триазавирин - эффективное противовирусное лекарство, которое имеет широкий спектр действия. Разработали его ученые из нескольких заведений, Уральского федерального университета, Института органического синтеза Российской академии наук и Научно-исследовательского института гриппа министерства здравоохранения России. Он действует при лечении 15 типов гриппа.

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