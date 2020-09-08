Врач назвал болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предупредил людей с заболеваниями, при которых не рекомендуется делать вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает «Вечерня Москва».

Специалист уточнил, что таких недугов очень много.

«В первую очередь препарат противопоказан людям с онкологией, так как прививка от коронавируса искусственно подавляет иммунитет. Выходит, то, что для одного недуга является показанием, для другого – противопоказание. Исходя из этого, все нюансы применения вакцины нужно обсуждать с лечащим врачом», - объяснил Жемчугов.

Также иммунолог предостерег от прививки против COVID-19 людей с аутоиммунными заболеваниями и с заболеваниями крови.

Ранее было известно, что в Москве стартовала третья фаза испытания вакцин. Первый компонент препарата уже ввели участникам исследования. Через 21 день будут вводить второй.