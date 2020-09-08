Эксперты назвали малоизвестные преимущества зеленого чая

О полезных свойствах зеленого чая знает каждый, однако недавние исследования показали, что о степени влияния этого продукта на организм известно еще далеко не все. Оказывается листовой зеленый чай помогает снизить вес, из-за наличия в его составе огромного количества детоксных веществ, витаминов групп Е и С, а также полезных минералов, сообщает «ИноСМИ».

Ускорение обмена веществ и налаживание микроциркуляции крови можно осуществить, всего лишь выпив чашку натурального зеленого чая без сахара. Среди недавно выявленных полезных свойств этого напитка, были названы и способность устранять газы в кишечнике, выводить излишки холестерина в организме, и даже останавливать кровотечение десен и боль в зубах.

Для того, чтобы получить максимальную пользу от чаепития необходимо употреблять этот напиток только в свежезаваренном виде, не кипятить чай. Если выпить чашку чая натощак — он поможет снизить вес. Если употребить чай после еды, это поспособствует улучшению пищеварения, нормализации уровня щелочности в кишечнике, и насытит клетки крови полезными веществами.

Также известны и давно подтвержденные уникальные целебные свойства зеленого чая при борьбе с раковыми клетками. Благодаря наличию в своем составе полифенолов, зеленый чай ингибирует образование опухолевых клеток, защищает от вредного ультрафиолетового излучения. Эти свойства чая незаменимы при борьбе с раком груди, желудка, кожи, мочевого пузыря, констатируют специалисты.