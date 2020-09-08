Ученые создали самое эффективное против коронавируса средство

Лекарство, блокирующее коронавирус, найдено в США. Оно представляет собой особое белковое соединение, которое способно полностью защитить клетки человека от заражения вирусом COVID-19, сообщает «Lenta.ru».

Вашингтонские исследователи, выявившие спасительное лекарство, воспользовались помощью компьютера, чтобы расщепить и изучить структуру молекул, которые противостоят вирусным белкам COVID-19. Как известно, такие опасные белки цепляются к рецепторам АЕС2 клетки человека, и таким образом прокладывают прохождение вирусной инфекции непосредственно вглубь организма.

«Как было выявлено в ходе исследования, самым эффективным блокировщиком вируса оказался белок LCB1, его защитные свойства в 6 раз превосходят популярные сегодня антитела Со-V-2», - отмечают американские специалисты.

Они акцентировали, что изобретенные белковые соединения более стабильны и крепки, а их производство не дорогостоящее и не требует большого количества времени.

Известно, что на сегодняшний день испытания нового лекарства от коронавируса было протестировано на лабораторных грызунах. О том, насколько положительным оказался результат эксперимента, пока не сообщается.