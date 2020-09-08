Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19

Сегодня, 09:09

Ольга Громова

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Ученые научились вычислять риск смерти при COVID-19
Пациент с диагнозом COVID-19

Британские ученые создали формулу, воспользовавшись которой можно вычислить шансы зараженного коронавирусной инфекцией пациента на выживание. О ней рассказало издание The Mirror.

Ученые полагают, что данная формула может спасти жизни многим ковид-пациентам, поскольку позволяет подобрать для каждого индивидуальную схему лечения. Она слагается в том числе из таких параметров, как пол, возраст человека, существующие до ковида заболевания, частота дыхания, а также результаты двух анализов крови.

Формула по итогам вычислений разделяет всех пациентов на четыре отдельных группы с риском летальности от низкого до самого высокого. В первой категории риск смерти определен на уровне один из ста. В самой последней, четвертой категории, из 100 человек могут погибнуть 62.

Точность разработки была проверена на пациентах 260 больниц Англии, Уэльса и Шотландии в период с февраля по май сего года. Потом инструмент прошел повторное тестирование, охватив данные 22 тысяч госпитализированных с конца мая по конец июня заразившихся коронавирусом.

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