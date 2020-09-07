Стало известно об опасных последствиях коронавируса для детей

Коронавирус и его последствия представляют смертельную опасность для детей, хотя многие мамы и папы, уверовав в появившуюся на заре пандемии информацию о том, что малышей COVID-19 не трогает, даже не подозревают об этом.

Ученые из Центра медицинских наук Университета Техаса в ходе своего исследования выяснили, что у ребенка на фоне коронавируса может начать развиваться состояние гораздо более опасное для его жизни и здоровья - многосистемный воспалительный синдром (MIS-C).

Ранее медики и эксперты склонялись к тому, что коронавирусная инфекция детей затрагивает реже, чем взрослых - в большинстве своем они устойчивы перед ней. А если заражение и происходит, то ковид детьми переносится в легкой форме.

«Новое и потенциально опасное для жизни детское заболевание, известное как MIS-C или PIMS-TS, способно развиваться даже при легкой форме коронавируса», - предостерегают американские исследователи.

При этом они обращают внимание на такой момент, как летальность. У развивающегося на фоне коронавируса заболевания она высокая - из 662 детей с таким синдромом умерли 11.

Многосистемный воспалительный синдром представляет собой воспалительный процесс, в который вовлекаются все жизненно важные органы - сердце, легкие, почки, глаза и головной мозг.

MIS-C, собственно, и может привести к смерти, потому что поражает несколько систем и органов. При этом он сложен в диагностировании, во многом похож на болезнь Кавасаки.

Лихорадка, боли в животе, рвота, диарея, сыпь, а также конъюнктивит могут указывать на развитие многосистемного воспалительного синдрома. При их появлении непременно стоит обратиться к врачу.

«Это дети, которым потребуется серьезное наблюдение чтобы понять, как заболевание скажется на их будущей жизни», - предупредили специалисты.