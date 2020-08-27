Врачи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

Кардиологи говорят о внешних признаках приближающегося сердечного приступа.

Американские эксперты в области кардиологии рассказали, что можно визуально наблюдать у человека с приближающимся инфарктом. Оказывается, этому состоянию предшествуют не только боль в области грудины, затрудненное дыхание и сильное чувство тревоги. Предшественником инфаркта может быть появление на кожных покровах узелков Ослера в виде красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах.

Как правило, узелки появляются в области ладоней и пальцев. Как говорят зарубежные кардиологи, их появление - это не самостоятельное заболевание, а симптом затяжного инфекционного эндокардита. Этот вид эндокардита, по мнению специалистов Центра дерматологии и рака кожи Флориды, провоцирует развитие проблем сердечно-сосудистой системы.

Зачастую внешние проявления сердечных заболеваний диагностируются на приеме у врача-дерматолога.

«Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома», - резюмируют эксперты.

И добавляют, что узелки Ослера могут появляться и вследствие аллергической или иммунологической реакции организма.

Врачи напоминают: правильная и сбалансированная пища является хорошей профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.