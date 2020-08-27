Профессор предупредил о повреждениях мозга после COVID-19

Профессор и доктор наук Павел Воробьев предупредил о патологиях, которые могут проявиться спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19, о чем сообщает «Комсомольская правда».

Доктор рассказал, что коронавирус может привести к отдаленным последствиям. Ранее принято было полагать, что вирус приносит большой удар для легких, однако последние исследования доказали, что после выздоровления от недуга может произойти повреждение головного мозга. В зоне риска находится как вегетативная, так и периферическая нервная система.

В результате после коронавируса пациента может беспокоить депрессия, боли в голове, утомляемость, слабость, «странные» сны и скачки артериального давления. Иногда изменения могут быть видимы на исследовании томографии мозга.

Воробьев добавил, что изучением такого «постковидного» синдрома начали заниматься именно российские медики. Так, ученые успели провести морфологические исследования тканей у скончавшихся от COVID-19.