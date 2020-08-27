В Минздраве РФ рассказали о методе лечения рака живыми вирусами

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о новейшем методе лечения рака посредством препаратов с живыми вирусами. Он отметил, что применяться виротерапия может у онкобольных, которые прошли через все доступные методы лечения безрезультатно.

Каприн сообщил, что министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко уже известно об этих разработках в области лечения онкологических заболеваний. Онколитические вирусы были разработаны в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, руководит которым академик А.А. Макаров. Вскоре могут начаться совместные с Минздравом испытания.

«Уже есть такие штаммы вакцин, которые, как мы предполагаем, будут хороши как дополнительная линия вирусной терапии у больных, у которых исчерпаны, к примеру, стандартные виды лечения, после которых возникли диссеминация или прогрессирование основного заболевания», - поведал Каприн.

Ранее с его слов стало известно, что уровень заболеваемости раком в России за пять лет вырос на 11,9 процентов. Но смертность от онкологических недугов снизилась на 3,9 процентов в сравнении с первым кварталом минувшего года.