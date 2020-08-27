В Минздраве РФ рассказали о методе лечения рака живыми вирусами

Сегодня, 14:09

Ольга Громова

0

Image 16+
В Минздраве РФ рассказали о методе лечения рака живыми вирусами

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о новейшем методе лечения рака посредством препаратов с живыми вирусами. Он отметил, что применяться виротерапия может у онкобольных, которые прошли через все доступные методы лечения безрезультатно.

Каприн сообщил, что министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко уже известно об этих разработках в области лечения онкологических заболеваний. Онколитические вирусы были разработаны в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, руководит которым академик А.А. Макаров. Вскоре могут начаться совместные с Минздравом испытания.

«Уже есть такие штаммы вакцин, которые, как мы предполагаем, будут хороши как дополнительная линия вирусной терапии у больных, у которых исчерпаны, к примеру, стандартные виды лечения, после которых возникли диссеминация или прогрессирование основного заболевания», - поведал Каприн.

Ранее с его слов стало известно, что уровень заболеваемости раком в России за пять лет вырос на 11,9 процентов. Но смертность от онкологических недугов снизилась на 3,9 процентов в сравнении с первым кварталом минувшего года.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Из российских аптек и больниц исчез фуросемид для реанимации

27-08-2020, 19:15

Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко

27-08-2020, 14:48

Ученые: витамин С помогает сохранить мышцы в старости

27-08-2020, 13:42

Назван овощ для улучшения работы кишечника

27-08-2020, 12:06

Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

27-08-2020, 10:54

Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

26-08-2020, 15:06

Стало известно, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса

26-08-2020, 09:18

Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления орехами

26-08-2020, 08:16

Жительница Петербурга через суд добивается инъекции стоимостью $1 млн

25-08-2020, 15:23

Озвучены причины повторного заболевания коронавирусом

25-08-2020, 13:47

В Петербурге количество умерших от коронавируса за сутки резко выросло

25-08-2020, 13:14

Эндокринолог рассказала об упражнениях для снижения риска инсульта и рака

25-08-2020, 09:31

У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

24-08-2020, 22:20

Названы продукты, которые опасно употреблять в сыром виде

23-08-2020, 20:41

Вирусологи отметили опасность нового учебного года из-за коронавируса

23-08-2020, 14:56

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

22-08-2020, 06:33

Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным

21-08-2020, 11:48

Назван простой способ распознать появление рака кишечника

19-08-2020, 21:49

Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

19-08-2020, 17:41

Провоцирующие онкологию медикаменты названы

19-08-2020, 17:02

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров