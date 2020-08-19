Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко

Сегодня, 14:48

Сергей Нилов

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Стало известно количество больных на ИВЛ в больнице им. Бурденко
Пациент на ИВЛ

В Пензенской областной клинической больнице им. Бурденко в инфекционном отделении стационара проходят лечение 132 пациента. Об этой информации стало известно из новости размещенной на страничrе больницы в Instagram.

«Из них у 82 пациентов нет сопутствующих патологий. У остальных, кроме коронавирусной инфекции, имеются кардиологическая патология, травмы, инфаркты, неврологическая патология, инсульты, хроническая болезнь почек», -  написали в соцсети больницы.

В реанимационном отделении находится 13 больных, на кислороде - 50 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 7 человек.

Однако есть и хорошая новость: на 1 августа из облбольницы выписаны 1255 человек, которые выздоровели от коронавирусной инфекции.

За весь период пандемии на территории региона выявлен коронавирус у 7863 человек. На сегодняшний день количество инфицированных составляет 341 человек. Скончались 105 человек.

Медицинские работники призывают граждан не пренебрегать мерами самосохранения, так как режим повышенной готовности по региону продлен до 10 сентября.

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