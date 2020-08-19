Ученые: витамин С помогает сохранить мышцы в старости

Многие спортсмены замечают, что с возрастом их мышцы уменьшаются в объеме. Британским ученым удалось установить, что сохранить форму мышц в старости поможет витамин С. Они провели исследование в Университете Восточной Англии и выяснили, как можно сохранить мышечный тонус в пожилом и старческом возрасте.

Известно, что люди после 50 лет теряют до 1% объема мышц в год. Автор исследования Айлса Уэлч сообщил, что при потере мышечной массы возникает хроническая усталость, саркопения, сахарный диабет, снижается качество жизни. Кроме того, это может привести к инвалидности и даже смерти. В экспериментах приняли участие 13 тысяч добровольцев от 42 до 82 лет. В результате исследований выяснилось, что при регулярном приеме витамина С, масса скелетных мышц повышается. При сбалансированном питанием с достаточным количеством микроэлементов проблем с мышечной тканью можно избежать.

Ученые рекомендуют включить в свой рацион больше цитрусовых, лесных ягод, а также употреблять больше капусты, яблок, помидоров и сладкого перца. Отмечается, что всего после 7 дней мультивитаминной диеты у испытуемых наблюдался рост мышечной ткани, отвечающей за стойкость костей. Для того, чтобы эффект был максимальным, специалисты рекомендуют помимо правильного рациона питания, выполнять регулярные физические упражнения.