Назван овощ для улучшения работы кишечника

Сегодня, 12:06

Александр Зуев

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Назван овощ для улучшения работы кишечника
Кабачки

От проблем с кишечником можно избавиться, если включить в свой рацион такой диетический продукт, как кабачок. Такой совет дала проктолог и онколог Елена Смирнова.

Как отметила доктор, кабачок - прекрасный продукт. Этот овощ не вызывает раздражения слизистой ЖКТ благодаря своей нежной структуре. Блюда из кабачков часто включают в состав лечебных диет. Врач рекомендует употреблять кабачки пожилым и людям со сниженной моторикой кишечника. Кроме того, употребление кабачка снижает риск онкологии. Этот овощ содержит клетчатку, пектин, витамины А, В, С, Н, биотин, никотиновую кислоту, калий, кальций, цинк, фосфор, железо, натрий и магний. Кабачок легко усваивается и сохраняет полезные свойства.

Примечательно, что он полезен даже в консервированном виде. Ко всему, этот продукт содержит совсем немного калорий — 24 на 100 граммов. Помимо прочего, это достаточно недорогой продукт, а значит, доступен даже малообеспеченным слоям населения. Бета-каротин, который есть в кабачке, полезен для кожи, волос и зрения. А в семенах кабачка много незаменимой жирной кислоты Омега-3, которая влияет на здоровье всего организма. Кабачок не может навредить людям, страдающим аллергией.

При заболеваниях желудка кабачок лучше употреблять тушеным, отварным или приготовленным на пару.

В то же время людям, страдающим от язвы желудка и гастрита, воспалительных проблем в кишечнике и мочекаменной болезни, с употреблением этого овоща следует быть осторожными.

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