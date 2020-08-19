Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

Сегодня, 10:54

Ольга Громова

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Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро
Хирург-онколог Иван Карасев

У молодых людей рак развивается гораздо быстрее, чем у пожилых, и у этого есть объяснение.

Бытует мнение, что онкологические заболевания у молодых людей начинают прогрессировать быстрее, чем у пожилых. Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев это подтвердил. Специалист пояснил, что объясняется это двумя факторами.

В молодости обменные процессы в организме человека происходят в разы быстрее, чем на склоне лет. Второй фактор - многие злокачественные опухоли являются гормоночувствительными. На фоне высокого гормонального статуса они начинают развиваться быстрее.

«Бывают случаи, когда у молодых девушек с опухолями молочных желез или яичников на фоне беременности образование развивается всего за 4-6 месяцев», - рассказал доктор.

Онколог отметил, что наследственные онкозаболевания - это порядка семи процентов от общего числа. Простыми словами, встречаются нечасто.

«Не стоит этого бояться, следует знать, чем болели ближайшие родственники, бабушки и дедушки, и потом уже на основании этого оценивать свои шансы, при этом обязательно общаться со своим врачом», - порекомендовал врач.

Ранее Карасев рассказал, что 95 процентов злокачественных опухолей появляются на фоне предраковых заболеваний.

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