Хирург-онколог рассказал, у каких людей рак развивается быстро

У молодых людей рак развивается гораздо быстрее, чем у пожилых, и у этого есть объяснение.
Бытует мнение, что онкологические заболевания у молодых людей начинают прогрессировать быстрее, чем у пожилых. Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев это подтвердил. Специалист пояснил, что объясняется это двумя факторами.
В молодости обменные процессы в организме человека происходят в разы быстрее, чем на склоне лет. Второй фактор - многие злокачественные опухоли являются гормоночувствительными. На фоне высокого гормонального статуса они начинают развиваться быстрее.
Онколог отметил, что наследственные онкозаболевания - это порядка семи процентов от общего числа. Простыми словами, встречаются нечасто.
Ранее Карасев рассказал, что 95 процентов злокачественных опухолей появляются на фоне предраковых заболеваний.
Комментировать