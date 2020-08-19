Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19

Сегодня, 15:06

Ольга Громова

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Врач дала рекомендации переболевшим COVID-19
Главный врач городской больницы №20 Татьяна Суровцева

Главный врач городской больницы №20 в Петербурге Татьяна Суровцева поделилась рекомендациями с россиянами, которые уже успели переболеть коронавирусом.

Медик напомнила, что ковид коварный своими длительными последствиями. Многие пациенты, которые перенесли заболевание, нуждаются в реабилитации и постановке на диспансерный учет. Суровцева посоветовала гражданам, которые почувствовали недомогание, не медлить и не ждать, пока само пройдет, а обращаться к участковым врачам.

Специалист рекомендует принимать после выздоровления витамины группы D и В, а также магний. Обязательно надо укреплять иммунитет, в том числе с помощью травяных настоев. Для этого следует использовать иван-чай, ромашку.

Желательно делать легочную гимнастику и беречь себя, не забывать, что после перенесенного коронавируса за здоровьем следует следить особенно тщательно.

Тем, кому посчастливилось избежать инфицирования, не стоит расслабляться и обязательно надо защищаться. Защитные маски, частое мытье рук и социальная дистанция - обязательно. Суровцева также рекомендует после возвращения с улицы полоскать рот водой или раствором ромашки. Нелишним будет промывание ноздрей водой с использованием хозяйственного мыла. Можно использовать и детское.

Переболевшим коронавирусом не стоит думать, что они в полной безопасности - сейчас немало случаев повторного ковид-инфицирования. Поэтому маски и социальная дистанция для них все так же остаются актуальными.

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