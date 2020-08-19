Стало известно, какие пациенты чаще всего умирают от коронавируса

Коронавирус - это инфекция, которая может вызывать довольно серьезные осложнения. Порой это приводит к летальному исходу.

От болезни, вызванной коронавирусом, чаще всего умирают пациенты, страдающие гипертонией, ожирением и диабетом одновременно. То есть, это люди с целым букетом хронических болезней. Об этом заявили сотрудники Университета Тулейн в США.

Специалисты проанализировали случаи госпитализации 287 пациентов с COVID-19 в период с 30 марта по 5 апреля. Средний возраст этих людей составлял 61 год. Как выяснили ученые, самыми распространенными состояниями у этих больных были гипертония (80%), ожирение (65%), диабет (54%) и низкий уровень липопротеинов высокой плотности (39%). Всех пациентов разделили на две группы: с диагнозом «метаболический синдром» - совокупность трех из пяти состояний: гипертонии, повышенного сахара в крови, ожирения, высокого уровня триглицеридов и низкого уровня «хорошего» холестерина (66% всех случаев) и без него, пишет Lenta.ru .

Как установили исследователи, 56% пациентов с метаболическим синдромом оказались в отделении интенсивной терапии, 48% нуждались в искусственной вентиляции легких, у 37% проявился острый респираторный дистресс-синдром, а 26% скончались. Во второй группе эти показатели составили 24, 18, 11 и 10% соответственно.