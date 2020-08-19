Диетолог Соломатина предостерегла от злоупотребления орехами

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе разных орехов, а также о том, для кого орехи могут быть вредными, пишет Вечерняя Москва.

Со слов эксперта, чаще всего россияне употребляют фундук, арахис и грецкие орехи. Больше всего полезных микроэлементов содержится в грецком орехе. Диетолог отметила, что эти виды орехов можно есть даже при диетическом питании, поскольку в них практически нет углеводов и низкий гликемический индекс. Тем, кто боится набрать вес, не рекомендуется употреблять кешью и бразильский орех.

Соломатина рассказала, что в таких орехах содержатся растительные жиры, и нет холестерина. Это оказывает положительное воздействие на кожу, волосы и ногти. Специалист отметила, что арахис содержит большое количество кальция, в грецком орехе – железа, цинка, меди и селена, в фундуке – калия и марганца.

Диетолог рекомендует употреблять грецкие орехи при анемии, патологиях кровеносных сосудов, а также в период восстановления при тяжелых хронических сосудистых заболеваниях.

Соломатина также назвала суточную норму орехов, которую следует съедать худеющим. Она составляет 5-10 орешков в день. Для тех, кто не преследует цели сбросить вес, суточная норма орехов составляет 50 грамм. Врач предупредила, что орехи противопоказаны людям при аллергии на них, а также при нарушениях функции ЖКТ и подагре.