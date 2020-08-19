Жительница Петербурга через суд добивается инъекции стоимостью $1 млн

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск к комитету по здравоохранению города. В нем содержится требование обеспечить дорогостоящим препаратом Zolgensma годовалого ребенка, больного спинальной мышечной атрофией. Это редкая генетическая болезнь, которая требует паллиативную помощь, так как заболевание прогрессирует и на сегодня является неизлечимым.

Подчеркнем, что одна инъекция препарата Zolgensma стоит около 1 млн долларов. Это лекарство может дать особый эффект, если ввести его больному возрастом до двух лет. 2 сентября ребенку истицы исполнится два года, поэтому женщина хочет получить это лекарство в срочном порядке, пишет КП - Санкт-Петербург .

В своем иске петербурженка упоминает о консилиумах, проведенных в феврале и апреле в детской горбольнице Святой Ольги и НМИЦ имени Алмазова. По итогам консилиумов медики рекомендовали ребенку препарат Zolgensma.

Мать годовалого ребенка требует вынести решение немедленно. Она также просит обязать комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга организовать срочную закупку препарата.