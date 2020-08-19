Озвучены причины повторного заболевания коронавирусом

Заразиться коронавирусной инфекцией повторно практически невозможно. Об этом заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

Повторно заразиться могут граждане имеющие определенные особенности иммунной системы. Если иммунитет ослаблен, существует риск выработки недостаточного количества антител, при котором заболевание может развиться снова.

Врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что заразиться COVID-19 можно через 2-3 месяца после перенесенного заболевания. Это может произойти из-за снижения количества антител в организме.

Два первых случая заражения коронавирусной инфекцией диагностировали в России 31 января у граждан Китая. А уже 11 марта Всемирной организацией здравоохранения была объявлена мировая пандемия.

На сегодняшний момент в мире зараженных всего 23 млн, летальных случаев более 800 тыс.