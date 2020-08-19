Эндокринолог рассказала об упражнениях для снижения риска инсульта и рака

Непродолжительные физические нагрузки способствуют снижению риска развития онкологии, инсульта и инфаркта. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

Как она отметила, речь может идти о езде на велосипеде. Эксперт советует практиковать такую нагрузку три раза в неделю в течение получаса. Врач упомянула о результатах исследования с участием мужчин в возрасте от 27 до 54 лет, перенесших инфаркт миокарда. В течение трех месяцев они ездили на велосипеде три раза в неделю в течении получаса.

Такая достаточно скромная нагрузка обеспечивала 75% от максимальной частоты сердечных сокращений. В итоге у мужчин на 23% увеличился уровень хорошего холестерина и улучшился липидный или холестериновый профиль. Кроме того, такие занятия помогли снизить уровень гормона эстрадиола - с 50.1 до 27.8, то есть, до полной нормы.

Ученые считают, что эстрадиол у мужчин в значениях более 35-40 пг/мл, что является сигналом высокого риска развития онкологии, нужно использовать как онкомаркер.

Эндокринолог также отметила, что если уровень эстрадиола выше 40, то это указывает на высокий риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Medical Note .

Иными словами, чтобы избежать возникновения инсульта и рака, достаточно просто крутить педали.