У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

Сегодня, 22:20

Александр Зуев

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У переболевших коронавсирусом пациентов SARS-CoV-2 обнаружили в сердце

Коронавирус - многоликое и коварное заболевание. Такой вывод можно сделать  после нескольких месяцев пандемии.

За последнее время ученые смогли установить, что SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но и  почки, и нервную систему. Вскоре появились доказательства того, что вирус атакует сердце и сосуды. Коронавирус был обнаружен в сердечной мышце пациентов,  переболевших COVID-19 несколько недель назад. О том, что COVID-19 может способствовать  нарушению в работе сердечной мышцы, стало известно в первые месяцы пандемии.

И вот  теперь немецкие медики говорят,  что  следы РНК вируса есть в сердечной мышце пациентов с миокардитом, которые поступили  в университетскую клинику Майнца. Как отмечает профессор Филип Венцель из Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований, эти пациенты были возрастом до сорока лет. К тому же эти люди были физически активны. Примечательно, что пациенты показали негативный результат теста на COVID-19, но несколько недель назад в тяжелой форме перенесли болезнь, вызванную коронавирусом. 

Ранее врачи обнаруживали следы коронавируса в сердечной мышце только у пациентов с тяжелым течением коронавируса, пишет Популярная механика.  

Изучение последствий коронавируса дается с трудом, говорят  авторы исследования. По их мнению, необходимо уделять больше внимания  сердечно-сосудистой системе пациентов с коронавирусом.

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