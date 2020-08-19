Названы продукты, которые опасно употреблять в сыром виде

Несмотря на моду сыроедения, способствующего укреплению здоровья, не все продукты можно употреблять в сыром виде.

Эксперты назвали продукты, употребление которых без предварительной термической обработки может быть опасным для здоровья. Такие продукты вредны из-за содержания в них пестицидов и других опасных веществ, которые приводят к нарушению функции ЖКТ. Кроме того, они способны спровоцировать отравление.

Так, в ростках сырого картофеля содержатся вредоносные бактерии. В сырых сосисках могут содержаться опасные листерии.

Специалисты также рекомендуют не употреблять в пищу термически необработанную фасоль, креветки, грибы, ревень, побеги бамбука, маниок и миндаль.