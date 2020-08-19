Вирусологи отметили опасность нового учебного года из-за коронавируса

1 сентября российские школьники сядут за парты. Однако очная форма обучения в период коронавируса грозит второй волной распространения инфекции, и школьники будут представлять смертельную опасность, так как они могут стать переносчиками коронавируса. От детей могут заразиться их пожилые родственники. Вместе с тем это ускорит возникновение коллективного иммунитета. Об этом рассказали вирусологи Алексей Аграновский и Виталий Зверев.

Однако отказываться от очного обучения сейчас не стоит. Поэтому надо соблюдать меры предосторожности. В частности, вирусологи не советуют собираться семьями.

Эксперты напомнили, что дети, подростки и молодые люди переносят коронавирус довольно легко. А взрослым с хроническими заболеваниями и пожилым людям надо быть осторожными, пишет URA.Ru .

Между тем в Минпросвещения заявили, что в новом учебном году обязательное ношение масок будет только у учителей. К детям строгих требований нет - использование средств индивидуальной защиты предусмотрено только с согласия родителей.