Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Врачи из США рассказали о причинах повторного заражения коронавирусом.

Медики из больницы общего профиля в штате Массачусетс рассказали, что на процесс формирования иммунитета к Covid-19 влияет множество факторов.

Исследование показало, что у некоторых пациентов в селезенке и лимфоузлах отсутствуют так называемые герминативные центры, которые и отвечают за формирование иммунитета к коронавирусной инфекции.

Зачастую это происходит у тех, кто тяжело переносит Covid-19. У них идет усиленная выработка цитокина TMF в органах, которые отвечают за формирование иммунитета от коронавирусной инфекции. Поэтому у них и не формируется стойкий иммунитет к Covid-19.

Герминативные центры – это структуры, которые формируются в лимфатических узлах и селезенке во время инфекции или вакцинации. В них созревают вырабатывающие антитела В-клетки, становящиеся долгоживущими клетками иммунной памяти. В-клетки позволяют организму быстро и эффективно идентифицировать патоген и атаковать его в случае повторного заражения.

По словам исследователей, при вакцинации от Covid-19 даже у тех, у кого не сформировался иммунитет во время болезни, он появится.

Пока ученые не готовы сказать, насколько стойким будет иммунитет после вакцинирования, но мнение о том, что необходимо вакцинироваться и тем, кто переболел Covid-19, уже прозвучало.