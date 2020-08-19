Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным

Сегодня, 11:48

Анна Лисова

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Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Алексеем Навальным
Доктор Александр Мясников

Доктор Александр Мясников прокомментировал видео, на котором блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолете.

По его словам, видно, что политик не притворяется. Он отметил, что страшные стоны, которые издавал Навальный, лишь доказывают, что он испытывал сильные мучения.

В программе телеведущего Владимира Соловьева доктор разобрал возможные причины болезни. По мнению Мясникова, можно сделать лишь вывод, что со здоровьем произошло что-то очень серьезное, но чтобы поставить диагноз, необходимы хоть какие-то минимальные данные. Причин, вызывающих такие сильные боли, очень много.

«Правда, бедный парень. Нужно просто посочувствовать и пожелать скорейшего выздоровления. Гадать мы не будем. Лист причин очень большой. Мы знаем одно — это серьезно», - подчеркнул Мясников.

Врач отметил, что его смутили стоны Навального, поскольку при проблемах с сосудами человек не стонет, а скорее упадет в обморок. Поэтому он допустил разрыв аневризмы, симптомом которого и могут быть сильные боли.

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