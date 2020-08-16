Назван простой способ распознать появление рака кишечника

Сегодня, 21:49

Александр Зуев

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Назван простой способ распознать появление рака кишечника

Известно, что определить наличие рака в кишечнике можно с помощью такого показателя, как онкомаркер РЭА – раковый эмбриональный антиген, или белок, участвующий в развитии клеток желудочно-кишечного тракта. Как правило, уровень  этого белка  повышается при колоректальном раке. 

Однако ученые заметили, что зачастую этот показатель находится в норме, а в организме развивается рак. Как показали исследования, РЭА обладает низкой чувствительностью, поэтому в диагностике онкозаболевания  использовать его нельзя. Врач-онколог Елена Смирнова пояснила, что по этому  маркеру можно лишь косвенно судить о наличии опухоли. Чтобы выявить  рак кишечника, прибегают к таким методам, как колоноскопия и анализ кала на скрытую кровь. Кстати,  последний - быстрый, простой и безболезненный способ, ведь скрытая кровь  в кале – один из первых симптомов рака толстой кишки. Если кровотечение вызвала опухоль, оно может продолжаться в течение многих месяцев.

Рак кишечника - это злокачественные новообразования, которые поражают прямую, толстую, слепую, ободочную и сигмовидную кишку. Обычно этой болезни подвержены люди в 50-60 лет. Смертность от этого вида рака составляет около 12%. Надо помнить, что  медики не всегда могут диагностировать рак на ранних стадиях, что обусловлено неспецифическими симптомами, характерными для первого этапа недуга, пишет Российская газета. К наиболее распространенным симптомам рака кишечника можно отнести кровь или слизь в кале, понос или запор, боли в животе, резкое снижение веса и слабость.

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