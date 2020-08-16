Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

Сегодня, 17:41

Александр Зуев

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Онкобольным россиянам запретят лечиться не в своем регионе

Новый проект по онкологии, разработанный Минздравом РФ по инициативе его главы Михаила Мурашко, может лишить онкобольных россиян возможности лечиться не в своем регионе. Сейчас такие пациенты могут выбирать место лечения вне зависимости от места жительства. А в новом проекте маршрутизация онкобольных жестко регламентируется.

При этом, если речь идет о  лечении в других регионах, указываются конкретные больницы, которые будут  предоставлять лечение.   

Кроме того, документ содержит перечень видов и методов лечения онкозаболеваний.

Помимо прочего, направление онкобольных пациентов на лечение будет контролироваться местными властями. Правила вступят в силу с 1 января 2021 года, если проект будет принят. 

До октября регионы должны разработать и утвердить списки учреждений для лечения онкобольных, перечень методов лечения, а также прописать случаи, когда помощь будет оказываться внутри субъекта федерации и когда за его пределами, пишет Octagon.Media.

Документ уже вызвал критику в медицинской среде. Многие эксперты считают, что будет достаточно сложно прикрепиться к диспансеру не по месту жительства, а также лечиться на условиях дневного стационара не в своем регионе. Также эксперты говорят, что решение, где пациенту лечиться, должен принимать он сам, а не какой-либо чиновник. 

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