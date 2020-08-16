Провоцирующие онкологию медикаменты названы

О том, что многие лекарства могут вызывать различные побочные эффекты, знает каждый. Но, как оказалось, лекарства не просто могут вызывать тошноту или провоцировать сыпь. Есть препараты, которые повышают риск развития онкологических заболеваний.

Американские ученые, во главе с профессором Эндрю Чаном, выяснили, что аспирин может провоцировать рак. Оказалось, что этот препарат влияет на образование злокачественных клеток и частое его употребление повышает существенно риск рака.

Ученые доказали, что при приеме регулярно аспирина на 19% вырастает риск метастаз. Аспирин повышает вероятность агрессивных видов рака на 22%.

Исследование также показало, что аспирин наиболее опасен для пожилых людей. Это ученые связали с тем, что с возрастом иммунитет слабеет и уже не может эффективно противостоять внешним негативным факторам, в том числе и веществам, которые содержатся в аспирине.

Также повышают риск рака противозачаточные таблетки. Бесконтрольный прием таких препаратов повышают риск на несколько процентов. Поэтому принимать их необходимо исключительно по назначению врача.

Осторожно следует «лечиться» и растительными лекарствами. Хотя фитотерапия и считается самой безобидной, но важно учитывать, что именно фитопрепараты часто бывают аллергенными. Фитопрепараты, считают исследователи, могут содержать вещества, которые вызывают онкологию.

Опасным является и совмещение нескольких препаратов. Поэтому категорически нельзя заниматься самолечением и принимать бесконтрольно лекарства, так как в некоторых сочетаниях их канцерогенность даже повышается.