Иммунолог из Израиля оценила российскую противокоронавирусную вакцину

Израильский иммунолог, профессор Полина Степенская высказала мнение о российской вакцине против коронавируса.

Специалист отметила, что создание вакцины против опасной инфекции достойно уважения. Она утверждает, что российские ученые совершили прорыв в медицинской науке, а важность создания препарата невозможно переоценить. Степенская уверена в том, что данная вакцина хорошего качества, ведь технология производства доказала свою эффективность.

Основным компонентом вакцины является аденовирус человека, который формирует в организме стойкий противовирусный иммунитет.

Ученая отметила, что те, кто критикуют российскую вакцину, не имеют понятия о работе российских специалистов.