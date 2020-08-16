Иммунолог из Израиля оценила российскую противокоронавирусную вакцину

Сегодня, 08:19

Анна Морозова

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Иммунолог из Израиля оценила российскую противокоронавирусную вакцину
Израильский иммунолог Полина Степенская

Израильский иммунолог, профессор Полина Степенская высказала мнение о российской вакцине против коронавируса.

Специалист отметила, что создание вакцины против опасной инфекции достойно уважения. Она утверждает, что российские ученые совершили прорыв в медицинской науке, а важность создания препарата невозможно переоценить. Степенская уверена в том, что данная вакцина хорошего качества, ведь технология производства доказала свою эффективность.

Основным компонентом вакцины является аденовирус человека, который формирует в организме стойкий противовирусный иммунитет.

Ученая отметила, что те, кто критикуют российскую вакцину, не имеют понятия о работе российских специалистов.

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