Названы 5 жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

Сегодня, 01:50

Сергей Нилов

0

Image 16+
Названы 5 жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

Диетолог из Испании Даниэль Урсула огласил список вкусных и полезных продуктов, от которых многие отказываются, чтобы не поправиться и не нанести прочие отрицательные последствия организму. На самом деле, по мнению эксперта, эта пища полезна практически всем.

Среди продуктов, которые многие заносят в "черный список" - куриные яйца. Однако одно яйцо в день - это необходимая безопасная норма. Оно не станет причиной повышения холестерина в крови, а организм получит необходимый высококачественный белок, полезные жиры и витамины.

Врач также отметил полезность орехов. Многие любители диет отказываются от данного продукта из-за его калорийности. Однако, съедая небольшую горсть орехов на завтрак, увеличения массы тела не произойдет. Рекомендуется их съедать до 50 г в день.

Также Урсула настоятельно рекомендует включать в свой рацион авокадо. В нем содержатся незаменимые для сердца жиры. Лосось также очень полезная жирная рыба. То что он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, подтверждает врач Нурия Монфулледа.

Многие отказываются от молока животного происхождения, отдавая предпочтение растительному. Диетологи призывают не делать этого, так как в молоке содержатся насыщенные жиры, необходимые для организма человека.

Раньше врач-диетолог Алексей Ковальков рассказывал, какое количество белков, жиров и углеводов человек должен употреблять ежедневно. Так, белка необходимо 70 г, жиров нужно потреблять 40-50 г, углеводов 120-200 г.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Реабилитолог Шишонин перечислил лечебные свойства ходьбы

16-08-2020, 15:02

Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

16-08-2020, 10:20

Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

15-08-2020, 23:26

Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

15-08-2020, 17:53

ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

15-08-2020, 11:39

Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса

14-08-2020, 14:25

Названы нетипичные симптомы высокого холестерина

13-08-2020, 18:37

Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

13-08-2020, 16:23

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Неочевидный симптом рака назвал доктор Мясников

13-08-2020, 10:47

Диетолог рассказала, что будет с организмом, если есть творог каждый день

13-08-2020, 10:43

Врач рассказал о признаках приближающейся смерти

13-08-2020, 09:30

Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

13-08-2020, 08:27

Обычная простуда может дать иммунитет к коронавирусу

12-08-2020, 22:53

В Москве ребенок умер после вакцинации против кори

12-08-2020, 19:46

Минздрав рассказал, появится ли в России платная вакцина от коронавируса

12-08-2020, 15:16

Редчайший элемент на планете оказался способным лечить рак

12-08-2020, 13:20

Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

12-08-2020, 08:12

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

11-08-2020, 19:18

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров