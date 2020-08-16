Названы 5 жирных продуктов, от которых не стоит отказываться

Диетолог из Испании Даниэль Урсула огласил список вкусных и полезных продуктов, от которых многие отказываются, чтобы не поправиться и не нанести прочие отрицательные последствия организму. На самом деле, по мнению эксперта, эта пища полезна практически всем.

Среди продуктов, которые многие заносят в "черный список" - куриные яйца. Однако одно яйцо в день - это необходимая безопасная норма. Оно не станет причиной повышения холестерина в крови, а организм получит необходимый высококачественный белок, полезные жиры и витамины.

Врач также отметил полезность орехов. Многие любители диет отказываются от данного продукта из-за его калорийности. Однако, съедая небольшую горсть орехов на завтрак, увеличения массы тела не произойдет. Рекомендуется их съедать до 50 г в день.

Также Урсула настоятельно рекомендует включать в свой рацион авокадо. В нем содержатся незаменимые для сердца жиры. Лосось также очень полезная жирная рыба. То что он благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, подтверждает врач Нурия Монфулледа.

Многие отказываются от молока животного происхождения, отдавая предпочтение растительному. Диетологи призывают не делать этого, так как в молоке содержатся насыщенные жиры, необходимые для организма человека.

Раньше врач-диетолог Алексей Ковальков рассказывал, какое количество белков, жиров и углеводов человек должен употреблять ежедневно. Так, белка необходимо 70 г, жиров нужно потреблять 40-50 г, углеводов 120-200 г.