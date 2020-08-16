Врач-эндокринолог назвала опасность яблок

Сегодня, 17:06

Анна Лисова

0

Image 16+
Врач-эндокринолог назвала опасность яблок

Врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала о том, кому могут навредить яблоки, передает РИА Новости.

По ее словам, людям с ожирением и сахарным диабетом употреблять яблоки следует осторожно, поскольку в них присутствует фруктоза. Она объяснила, что одно среднее яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр. Поэтому важно понимать, что яблоки достаточно калорийны и их употребление при ожирении и сахарном диабете важно контролировать. 

Осторожно следует есть яблоки и людям с некоторыми заболеваниями пищеварительной системы. Но при этом важно знать, что яблоки после термической обработки также содержат много полезных веществ, но уже не опасны при хроническом гастрите. 

Если говорить о пользе яблок, то тут отдельно следует отметить кожуру этих фруктов. Она содержит фотохимические вещества, которые имеют противовоспалительные свойства. Помимо этого, пектин, содержащийся в яблоках, полезен для пищеварения. Также в яблоках много необходимых организму человека микроэлементов и витаминов. 

Особо ценны яблоки тем, что они содержат много железа. Этот микроэлемент помогает поддерживать в норме уровень эритроцитов, а также улучшает состав крови, что важно для людей, которые страдают от заболеваний сердца, сосудов и проблем с органами дыхания. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Реабилитолог Шишонин перечислил лечебные свойства ходьбы

16-08-2020, 15:02

Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

16-08-2020, 10:20

Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

15-08-2020, 23:26

Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

15-08-2020, 17:53

ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

15-08-2020, 11:39

Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса

14-08-2020, 14:25

Названы нетипичные симптомы высокого холестерина

13-08-2020, 18:37

Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

13-08-2020, 16:23

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Неочевидный симптом рака назвал доктор Мясников

13-08-2020, 10:47

Диетолог рассказала, что будет с организмом, если есть творог каждый день

13-08-2020, 10:43

Врач рассказал о признаках приближающейся смерти

13-08-2020, 09:30

Медики рассказали, кому коронавирус не грозит

13-08-2020, 08:27

Обычная простуда может дать иммунитет к коронавирусу

12-08-2020, 22:53

В Москве ребенок умер после вакцинации против кори

12-08-2020, 19:46

Минздрав рассказал, появится ли в России платная вакцина от коронавируса

12-08-2020, 15:16

Редчайший элемент на планете оказался способным лечить рак

12-08-2020, 13:20

Названы симптомы нового смертельного вируса из Китая

12-08-2020, 08:12

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

11-08-2020, 19:18

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров