Врач-эндокринолог назвала опасность яблок

Врач-эндокринолог Залина Гусова рассказала о том, кому могут навредить яблоки, передает РИА Новости .

По ее словам, людям с ожирением и сахарным диабетом употреблять яблоки следует осторожно, поскольку в них присутствует фруктоза. Она объяснила, что одно среднее яблоко приравнивается к съеденному куску хлеба толщиной в сантиметр. Поэтому важно понимать, что яблоки достаточно калорийны и их употребление при ожирении и сахарном диабете важно контролировать.

Осторожно следует есть яблоки и людям с некоторыми заболеваниями пищеварительной системы. Но при этом важно знать, что яблоки после термической обработки также содержат много полезных веществ, но уже не опасны при хроническом гастрите.

Если говорить о пользе яблок, то тут отдельно следует отметить кожуру этих фруктов. Она содержит фотохимические вещества, которые имеют противовоспалительные свойства. Помимо этого, пектин, содержащийся в яблоках, полезен для пищеварения. Также в яблоках много необходимых организму человека микроэлементов и витаминов.

Особо ценны яблоки тем, что они содержат много железа. Этот микроэлемент помогает поддерживать в норме уровень эритроцитов, а также улучшает состав крови, что важно для людей, которые страдают от заболеваний сердца, сосудов и проблем с органами дыхания.