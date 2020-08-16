Американские ученые назвали смертельно опасные продукты

Вчера, 23:17

Александр Зуев

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Американские ученые назвали смертельно опасные продукты

Самые обычные продукты, которые есть на каждом столе, могут быть опасными для здоровья и даже для жизни.

Управление по санитарному надзору США составило список  продуктов, которые в себе несут угрозу. В список вошли яйца, которые нельзя употреблять, если продукт просрочен. Есть сырые яйца врачи категорически запрещают.

Также в списке значатся грибы, так как  среди них встречаются  ядовитые. Врачи не рекомендуют собирать их по обочинам дорог и  вблизи промышленных предприятий. Если вы не уверены в том, что гриб съедобен, то не стоит его класть в лукошко. Не стоит также покупать  грибные смеси.  Сторонники здорового питания должны знать, что такой популярный продукт, как брокколи, может содержать кишечную палочку. Чтобы избежать неприятностей, перед употреблением брокколи следует очень хорошо промыть. Опасным может быть и кофе, с которым многие встречают каждое утро. Этот бодрящий ароматный напиток несет в себе немало вреда. Употребление кофе приводит к обезвоживанию и расстройству сна.  Любимый многими напиток негативно сказывается на работе сердечной мышцы.

Такая вкусная рыба, как тунец, из-за высокого содержания ртути может представлять опасность для младенцев в утробе. Употребление этой рыбы негативно сказывается на нервной системе плода. Поэтому беременным женщинам есть блюда из тунца не стоит.

Врачи также упомянули арахис, который  может стать  причиной смерти из-за пищевой аллергии. Многие люди порой даже не знают, что у них аллергия на этот вид ореха.

В список также включены устрицы, которые, как губка, впитывают все содержимое воды из среды своего обитания. Также этот морепродукт  относится к разряду скоропортящихся, пишет РИА Новости.

И, наконец,  здоровью могут угрожать сосиски. Они приводят к удушью у детей во время еды.

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