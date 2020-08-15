Ученые рассказали о последствиях эпидемии коронавируса

Пандемии коронавируса может привести к эпидемия ожирения, считают исследователи Копенгагенского и Орхусского университетов (Дания)

При режиме самоизоляции создаются психосоциальная незащищенность и одиночество, а это заставляет человека больше есть, заметили ученые. Кроме того, доходы населения падают, а это вынуждает употреблять в пищу недорогие и вредные продукты, что только усугубляет проблему лишнего веса. Помимо прочего, граждане меньше двигаются и находятся дома, где есть холодильник с продуктами. Малоподвижный образ жизни чреват увеличением количества страдающих ожирением.

Эксперты считают, что вызванное пандемией коронавируса ожирение может привести к более тяжелым последствиям для здоровья. Не стоит забывать, что избыточный вес может стать фактором, который повышает риск смерти от коронавируса. Большая доля жировой ткани приводит к иммунной активации организма и воспалению зараженных органов. Помимо прочего, пациенты с лишним весом страдают и другими заболеваниями. Лишний груз на боках и других частях тела может спровоцировать тромбоз мелких сосудов.

В этой связи ученые призывают правительства подумать о том, какое влияние меры по сдерживанию распространения коронавируса окажут на метаболическое здоровье населения. Ученые считают, что следует рассмотреть такие стратегии, чтобы люди оставались здоровыми и активными, а также были защищены от COVID-19. Специалисты полагают, что системе здравоохранения необходимо заранее выработать меры борьбы против заболевания.