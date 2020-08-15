Глава Роспотребнадзора оценила усилия в борьбе с коронавирусом в Новосибирской области

Сегодня, 14:36

Анна Морозова

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Глава Роспотребнадзора оценила усилия в борьбе с коронавирусом в Новосибирской области
Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу усилий властей Новосибирской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова сообщила, что на данный момент ситуация с заболеваемостью стабилизировалась и даже улучшается. Прирост новых случаев COVID-19 не превышает средних показателей по России. Негативное влияние на рост заболеваемости оказал «ковидный нигилизм». Люди не верили в существование коронавируса, не носили маски, не соблюдали социальное дистанцирование – в целом игнорировали соблюдение мер безопасности.

Глава ведомства отметила, что позже отношение жителей к проблеме поменялось. Благодаря усилиям медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора, ситуацию удалось стабилизировать.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что на данный момент первостепенной задачей является подготовка к 1 сентября. Он сообщил, что власти будут прилагать усилия для того, чтобы дети безболезненно и без всплеска заболеваемости вступили в новый учебный год в привычном, очном, формате.

Также Травников сообщил, что для противодействия коронавирусной инфекции правительство области принимало точечные решения. При этом, каждое решение осуществлялось с компенсационными дополнительными ограничениями.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 10 674 случая коронавируса, 650 из них - среди детей. 9333 человека были вылечены и выписаны со стационаров, 315 больных умерли.

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