Реабилитолог Шишонин перечислил лечебные свойства ходьбы

Ходьба - универсальное профилактическое средство от множества болезней. Она позволяет притормозить процесс старения. Ходьба, может принести не меньшую пользу организму, чем баскетбол, борьба, легкая атлетика или другие активные виды спорта. Об этом рассказал врач-реабилитолог Александр Шишонин. По его словам, если каждый день преодолевать определенное количество шагов, то можно избавиться от 26 заболеваний. Прежде всего, речь идет об атеросклерозе, гипертонии и сердечно-сосудистых недугах. В этой связи доктор советует ходить по 3-10 километров и при этом выбрать спокойный темп.

Перед ходьбой можно сделать гимнастику для шеи, чтобы она во время прогулки не была зажатой и в мозгу не нарушался кровоток.

Как отметил Шишонин, при длительной неспешной ходьбе активизируется фактор питания мозга, который, оказывая влияние на гиппокамп, помогает ему выделять стволовые клетки, которые обновляют мозг, пишет Аргументы и Факты .

То есть благодаря ходьбе происходит обновление организма. Ходьба улучшает дыхательную функцию и кровообращение.

Надо сказать, что американская кардиохирургическая ассоциация доказала, что пешие прогулки помогают при восстановлении после кардиологической операции. В любом случае ходьба полезна для здоровья, продолжительности жизни и хорошего самочувствия. Она дает наименьший риск травм и позволяет сжигать достаточно большое количество калорий.