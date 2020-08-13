Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

Избавиться от целлюлита невозможно, заявил в эфире канала «Россия 1» главврач московской больницы №71 Александр Мясников.

Общаясь со зрительницей, которая спросила у него, как избавиться от целлюлита, он отметил, что целлюлит не может исчезнуть совсем. А если он мешает отношениям, то доктор посоветовал завести такого мужчину, «которого это не интересует».

Мясников объяснил, что на самом деле то, что в обиходе называют целлюлитом – это норма. А вот в медицине этот термин используют для обозначения острого воспаления подкожного жира, симптомами которого являются высокая температура, отек, покраснение кожи и гной.

«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — успокоил женщин врач.

Он также рассказал, что целлюлит возникает в том числе в следствии генетической предрасположенности. И женщинам не стоит комплексовать по поводу целлюлита.