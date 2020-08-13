Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита

Сегодня, 10:20

Анна Лисова

0

Image 16+
Доктор Александр Мясников рассказал о невозможности избавиться от целлюлита
Избавиться от целлюлита невозможно, заявил в эфире канала «Россия 1» главврач московской больницы №71 Александр Мясников.
Общаясь со зрительницей, которая спросила у него, как избавиться от целлюлита, он отметил, что целлюлит не может исчезнуть совсем. А если он мешает отношениям, то доктор посоветовал завести такого мужчину, «которого это не интересует».
Мясников объяснил, что на самом деле то, что в обиходе называют целлюлитом  – это норма. А вот в медицине этот термин используют для обозначения острого воспаления подкожного жира, симптомами которого являются высокая температура, отек, покраснение кожи и гной.
«Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», — успокоил женщин врач. 
Он также рассказал, что целлюлит возникает в том числе в следствии генетической предрасположенности. И женщинам не стоит  комплексовать по поводу целлюлита. 
 
 
 
 
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

11-08-2020, 19:18

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Нейробиолог назвала необратимые последствия у переболевших коронавирусом

11-08-2020, 11:09

Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм

11-08-2020, 10:25

Китай заявил о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях

11-08-2020, 07:53

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия осенью школ в России

10-08-2020, 14:20

Названы возможные признаки рака на его ранней стадии

10-08-2020, 14:14

Ученые: плацебо эффективно, даже если пациент знает о приеме «пустышки»

10-08-2020, 14:11

Осенний коронавирус станет для россиян более тяжелым

10-08-2020, 11:13

Ученый: коронавирусом осенью заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

8-08-2020, 15:39

Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

8-08-2020, 13:20

Медики назвали лучшие продукты для сердца, содержащие калий

7-08-2020, 23:14

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

7-08-2020, 18:31

Найдено уязвимое место коронавируса

6-08-2020, 10:40

Вирусолог вероятность второй волны коронавируса считает не высокой

6-08-2020, 10:17

Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса

6-08-2020, 09:54

Некоторые грибы способны подавлять раковые клетки

6-08-2020, 07:19

Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

5-08-2020, 23:20

Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

5-08-2020, 18:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров