Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

Вчера, 23:26

Ольга Громова

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Александр Мясников назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга

Старение мозга - проблема, которая затрагивает не только людей пожилых, но может встречаться и у молодежи. Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников пояснил, что такое возможно на фоне стресса, а также ввиду отсутствия правильного образа жизни.

Существуют эффективные способы замедлить старение мозга. Они несложные, и могут быть взяты на вооружение абсолютно каждым человеком.

«Сохранять интерес к жизни, быть молодым, хотя бы внутри, всем интересоваться, много читать, много думать», - посоветовал Мясников в эфире телеканала Россия-1.

Доктор также порекомендовал практиковать правильное питание, обязательно включать в свой рацион рыбу и морепродукты, которые содержат необходимые мозгу полиненасыщенные жирные кислоты.

Еще один важный способ отстрочить старение мозга - заниматься регулярными физическими нагрузками.

«Вы должны быть активны, только тогда ваш мозг будет работать», - говорит доктор Мясников.

Кроме вышеперечисленного, врач-кардиолог настаивает на необходимости отказаться от вредных привычек. Научно доказано, что курение, например, может увеличить риск развития деменции.

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