Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

Высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина - главный фактор развития атеросклероза, а также сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта. Он способен никак себя не проявлять, но со временем привести к появлению бляшек на сосудах.

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что нет никаких симптомов, которые позволили бы заподозрить высокий уровень холестерина в крови. Единственный способ проверить уровень холестерина - сдать анализ крови.

Тем, у кого он оказался повышенным, британские медики на страницах Express Health порекомендовали два лучших средства для борьбы с ЛПНП - артишоки и зеленый чай.

Начать свой путь к чистым сосудам следует с рациона. Требуется пересмотр его, причем кардинальным образом. Желательно убрать из него все жирные продукты.

Рекомендуется запастись артишоками и зеленым чаем.

В артишоках, непривычных для нас овощах, содержится такое вещество, как лютеолин – антиоксидант, предотвращающий образование сосудистых бляшек. Он стимулирует организм более эффективно перерабатывать холестерин, что ведет к снижению его уровня.

Во время одного из исследований участники ежедневно принимали экстракт листьев артишока на протяжении шести недель. В результате было зафиксировано снижение у них уровня общего холестерина и ЛПНП на 18,5 и 22,9 процента.

Экстракт зеленого чая также содержит антиоксиданты. The American Journal of Clinical Nutrition недавно опубликовал статью, где говорится, что у людей, которые ежедневно пили зеленый чай, концентрация ЛПНП в крови снизилась более чем на 2 мг/дл.