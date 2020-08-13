Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

Сегодня, 17:53

Ольга Громова

0

Image 16+
Два лучших средства для снижения холестерина назвали ученые

Высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина - главный фактор развития атеросклероза, а также сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта и инфаркта. Он способен никак себя не проявлять, но со временем привести к появлению бляшек на сосудах.  

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что нет никаких симптомов, которые позволили бы заподозрить высокий уровень холестерина в крови. Единственный способ проверить уровень холестерина - сдать анализ крови. 

Тем, у кого он оказался повышенным, британские медики на страницах Express Health порекомендовали два лучших средства для борьбы с ЛПНП - артишоки и зеленый чай.

Начать свой путь к чистым сосудам следует с рациона. Требуется пересмотр его, причем кардинальным образом. Желательно убрать из него все жирные продукты.

Рекомендуется запастись артишоками и зеленым чаем.

В артишоках, непривычных для нас овощах, содержится такое вещество, как лютеолин – антиоксидант, предотвращающий образование сосудистых бляшек. Он стимулирует организм более эффективно перерабатывать холестерин, что ведет к снижению его уровня.

Во время одного из исследований участники ежедневно принимали экстракт листьев артишока на протяжении шести недель. В результате было зафиксировано снижение у них уровня общего холестерина и ЛПНП на 18,5 и 22,9 процента.

Экстракт зеленого чая также содержит антиоксиданты. The American Journal of Clinical Nutrition недавно опубликовал статью, где говорится, что у людей, которые ежедневно пили зеленый чай, концентрация ЛПНП в крови снизилась более чем на 2 мг/дл.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

13-08-2020, 12:24

Ученые оценили эффективность масок в борьбе с коронавирусом

11-08-2020, 19:18

Обозначен срок введения вакцины от коронавируса в гражданский оборот

11-08-2020, 14:35

Нейробиолог назвала необратимые последствия у переболевших коронавирусом

11-08-2020, 11:09

Эпидемиолог растолковал, что не дает коронавирусу проникать в организм

11-08-2020, 10:25

Китай заявил о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях

11-08-2020, 07:53

Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия осенью школ в России

10-08-2020, 14:20

Названы возможные признаки рака на его ранней стадии

10-08-2020, 14:14

Ученые: плацебо эффективно, даже если пациент знает о приеме «пустышки»

10-08-2020, 14:11

Осенний коронавирус станет для россиян более тяжелым

10-08-2020, 11:13

Ученый: коронавирусом осенью заразятся даже те, кто сидел в «бункере»

8-08-2020, 15:39

Смольный приготовился ко второй волне COVID-19

8-08-2020, 13:20

Медики назвали лучшие продукты для сердца, содержащие калий

7-08-2020, 23:14

Эксперт рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

7-08-2020, 18:31

Найдено уязвимое место коронавируса

6-08-2020, 10:40

Вирусолог вероятность второй волны коронавируса считает не высокой

6-08-2020, 10:17

Швеция обеспокоена планами РФ по массовой вакцинации от коронавируса

6-08-2020, 09:54

Некоторые грибы способны подавлять раковые клетки

6-08-2020, 07:19

Названы факторы, повышающие риск рака в 30 раз

5-08-2020, 23:20

Риск заразиться коронавирусом у медиков почти в 12 раз выше, чем у обычных людей

5-08-2020, 18:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров