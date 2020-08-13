ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

Сегодня, 11:39

Анна Лисова

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ВОЗ призвала отказаться от походов к стоматологу

Профилактические процедуры у стоматолога следует отложить, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

ВОЗ рекомендует до снижения уровня распространения коронавирусной инфекции не посещать стоматологов также и для чистки или отбеливания зубов.

В рекомендации ВОЗ указано, что на период активного распространения коронавируса, вызывающего COVID-19, следует «отложить плановую несущественную гигиену полости рта, которая обычно включает осмотры полости рта, чистку зубов и профилактическую помощь». Эстетическое стоматологическое лечение также рекомендуется пока не проводить. 

Но срочные или экстренные процедуры по уходу за полостью рта ВОЗ считает правильным не отменять, отмечая, что необходимо обеспечить возможность, чтобы стоматологи могли выполнять срочные или экстренные вмешательства по уходу за полостью рта в случаях. 

В ВОЗ обращают внимание на то, что дантисты подвергаются высокому риску заражения SARS-CoV-2,  поскольку стоматологам приходится не только лично общаться с пациентом, но и они контактируют с слюной и кровью пациента. 

Эксперты говорят о том, что при работе с зубами в воздух могут попадать частицы коронавируса, что повышает риск заражения людей, которые находятся рядом с больным человеком. 

В ВОЗ отметили, что при лечении зубов, установке ортодонтических приспособлений и т.п. следует применять приспособления, которые минимизируют образованием аэрозоля от дыхания пациента.

 

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