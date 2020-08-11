Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса

Сегодня, 14:25

Александр Зуев

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Ученые рассказали об атипичных симптомах коронавируса
Симптомы коронавируса

У пациентов из группы риска болезнь, вызванная коронавирусом, может протекать бессимптомно или сопровождаться нетипичными признаками. Об этом рассказали сотрудники Университета Восточной Англии (UEA). Как они отмечают, у людей с опасными хроническими заболеваниями из домов престарелых, наблюдается бессимптомное течение болезни. Так, из 103 человек, чьи тесты показали положительный результат, только у 38% были выявлены типичные симптомы коронавируса. А у 54 человек никакие признаки болезни не проявлялись или они начинали давать о себе знать через две недели после заражения.

При этом многие инфицированные ощущали недомогание, что исследователи назвали атипичными симптомами. По словам ученых, при отсутствии характерных для коронавируса симптомов, инфицированных сложно обнаружить, пишет Medical Note

Как подчеркнул доктор Пол Эверден, даже обычное недомогание дает повод заподозрить у человека инфекцию.

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