Названы нетипичные симптомы высокого холестерина

Уровень холестерина влияет на работу сердца, поэтому крайне важно, чтобы он был в норме. Но заметить повышение холестерина без анализов не так уж и просто. Как правильно определить, что в организме много «плохого» холестерина, рассказали эксперты на страницах Express Health.

О повышении холестерина свидетельствует дискомфорт в ступнях, а также боли в ногах. Поэтому стоит обратить на это внимание и попросить у врача не только назначить препараты, снимающие эти неприятные ощущения, но и сделать анализ на холестерин.

Как рассказали специалисты из клиники Кливленда, скопление бляшек в артериях нижних конечностей и провоцирует дискомфорт или даже боли в ногах. В медицине такое состояние известно как заболевание периферических артерий. При тяжелой форме данного заболевания можно даже потерять конечности, отмечают эксперты.

Хромота и боли – это одно из самых распространенных осложнений заболевания периферических артерий. Поэтому необходимо при появлении таких симптомов не игнорировать их, а обращаться к врачу. Особенно, если появились жгучие боли от икры до бедра.

Проверить, действительно ли есть проблемы в работе периферических артерий, можно и дома самостоятельно. Необходимо для этого прослушать пульс в стопах. Если окажется, что он плохо прощупывается, значит, кровоток затруднен, а это с большой вероятностью указывает на высокий уровень холестерина.