Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

Сегодня, 16:23

Александр Зуев

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Российская вакцина от COVID-19 будет действовать два года

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург рассказал о свойствах российской вакцины от коронавируса. 

По его словам, защитные свойства препарата будут сохраняться в течение как минимум двух лет после его введения. Гинцбург также объяснил зарубежную критику российской вакцины конкуренцией. 

Отметим, что Президент России Владимир Путин сообщил, что 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. 

Широкое применение бесплатной вакцины начнется в начале 2021 года, но  до этого в массовое производство препарат не попадет. Дело в том, что пока были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако предстоит еще третий этап, в рамках которого будет расширен круг добровольцев и применен более глубокий анализ результатов. В очереди на вакцинацию в числе первых стоят люди из групп риска: врачи и педагоги, контактирующие с инфицированными, а также подростки.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины выпустят в течение двух недель, а вакцинация от коронавируса будет добровольной. У привитых граждан появится возможность следить за своим самочувствием в приложении, которое находится на стадии разработки. 

Выпуск вакцины, которая будет производиться на базе центра имени Гамалеи и компании «Биннофарм», ориентируют в первую очередь на внутренний рынок, пишет ТАСС.  При продаже за границу препарат будет стоить не меньше 10 долларов за две дозы.

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