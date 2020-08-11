Как определить и диагностировать коронавирусную инфекцию в Москве и МО?

Вирус COVID-19 внес серьезные коррективы в жизни людей всего мира, и, хотя большинство стран преодолело пик эпидемии, случаи заражения все еще регистрируются, люди по-прежнему задаются вопросами – как отличить коронавирусную инфекцию от обычной простуды и что делать, если возникли подозрения на патологию?

Симптомы

Первое, что должно насторожить, – специфичные симптомы:

першение, сухость, саднение в горле;

заложенность носа;

полная или частичная потеря обоняния;

притупление вкусовых рецепторов;

надсадный сухой кашель;

боли в грудной клетке;

расстройство стула;

головная боль;

повышенная температура тела (субфебрилитет или жар).

В отличие от ОРВИ, при COVID-19 не наблюдается ринореи и чихания, однако могут присутствовать боли в костях и мышцах, озноб, потливость. Тем не менее дифференцировать короновирусную инфекцию от обычного респираторного заболевания по силам только врачам.

Диагностика

В современных клиниках и медицинских центрах доступны разные виды диагностики:

ПЦР- и ИФА-тестирование (традиционные и экспресс);

исследование на антитела к COVID-19;

обзорная и прицельная рентгенография грудной клетки;

анализы крови (выявление возбудителей ОРВИ, общеклинический, биохимический и др.);

КТ легких.

Для определения наличия вируса в организме достаточно первого исследования, однако врачи предпочитают дополнять его инструментальной диагностикой с целью оценки степени поражения бронхолегочной системы.

В случае выявления коронавирусной инфекции пациентам назначают симптоматическую терапию. Анализы берутся регулярно на протяжении всего процесса лечения. В некоторых клиниках доступна услуга выезда медицинского персонала на дом.

Стандартное тестирование выполняется с помощью ватных палочек, которыми врач берет мазки со слизистой носа и глоточных миндалин. Полученный материал направляется в лабораторию, где исследуется с помощью микроскопов и реагентов. Сроки исследования зависят от первоначального запроса. Экспресс-тесты часто используют люди, планирующие поездку в страны, которые требуют подтвержденного отрицательного анализа на COVID-19.

Что делать?

Если вы подозреваете коронавирус и желаете обследоваться:

свяжитесь с выбранной клиникой;

уведомите администратора о подозрениях и опишите симптоматику;

измерьте температуру перед выходом из дома и сообщите результат администратору;

прибудьте в учреждение к назначенному времени;

используйте маску во всех общественных местах, где находитесь (и желательно на улице);

расскажите врачу о давности и характере симптомов;

сдайте анализы и пройдите КТ.

В сложившейся ситуации результаты диагностики будут отправлены на электронную почту. Если коронавирусная инфекция подтвердится, вы должны самоизолироваться до полного выздоровления. Повторные анализы в этом случае будут выполняться на дому, с соблюдением особых мер безопасности со стороны персонала. Пациентов, нуждающихся в госпитализации, помещают в специальные отделения или учреждения.

Если диагностика нужна вам для подтверждения отсутствия коронавируса, помните о том, что страны и заведения выдвигают разные требования по срокам давности анализа. Как правило, речь идет о 7-10 днях. Уточните сроки и воспользуйтесь услугой экспресс-тестирования.



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