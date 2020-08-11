Неочевидный симптом рака назвал доктор Мясников

Сегодня, 10:47

Ольга Громова

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Неочевидный симптом рака назвал доктор Мясников
Александр Мясников

Главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича, ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников назвал неочевидный симптом, который может указывать на развитие онкологического заболевания. По его словам, на рак может указывать повышенное содержание кальция в крови.

«Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология», - заявил Мясников в эфире телеканала Россия-1.

Врач обратил внимание на то, что оптимальным в первом случае можно считать показатель на уровне до 13 ммоль/литр. При онкологическом заболевании эти цифры выше. Как правило, кальций высокий при раке легкого.

Медик порекомендовал даже при незначительных подозрениях сдать кровь на гормоны паращитовидной железы. Хотя заподозрить высокий уровень кальция не так уж и просто - симптомов особых не наблюдается. Пациенты в большинстве своем жалуются на повышенную утомляемость, раздражительность, боли в костях.

«Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D», - уточнил теледоктор.

Ранее хирург-эндокринолог Виктор Макарьин рассказал, что высокий уровень кальция в крови может быть смертельно опасным. Когда растет кальций в крови, это может привести к отключению работы почек с последующим развитием комы, пишет Информинг.Ру.

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