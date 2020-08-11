Врач рассказал о признаках приближающейся смерти

Сегодня, 09:30

Александр Зуев

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Врач рассказал о признаках приближающейся смерти

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной преждевременной смерти во всем мире. Ежегодно в мире от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирают 17 млн человек.

При хронических проблемах с сердцем и сосудами признаки скорой смерти можно заметить у человека за 10-15 дней до летального исхода. Об этом рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов. По его словам, зачастую больной жалуется на недомогание, одышку, вялость, необъяснимое чувство страха. Кроме того, у человека могут наблюдаться покраснение лица, бледность кожи, расширение зрачков. Помимо прочего человек может падать в обморок.

Однако есть симптомы, которые могут сигнализировать, что человек может умереть буквально через 1,5-2 часа. В этом случае речь может идти о синем оттенке кожи, похолодании рук и ног и судорогах. Как отмечает кардиолог, у больного также может выделяться пена изо рта, пишет Вечерняя Москва.

К слову, голландские эксперты установили, что по размеру зрачка можно судить о возможной приближающейся смерти. Так, зачастую умирают «сердечники», у которых маленькие зрачки. По этому признаку можно понять, что больной находится на грани жизни и смерти.

Как подчеркнул врач-иммунолог Владимир Болибок, синдром внезапной смерти чаще всего встречается у новорожденных, которые умирают без объективных причин и симптомов. Врачи называют такое явление «смертью в колыбели».

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