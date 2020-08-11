Обычная простуда может дать иммунитет к коронавирусу

Коронавирусы – это семейство вирусов, которые инфицируют людей и животных. Существует семь типов вирусом, четыре из которых вызывают респираторные инфекции, легкие или средние по тяжести. Речь идет о простуде. Для трех вирусов характерна тяжелая респираторная инфекция, в том числе и для нового коронавируса.

Недавно в журнале Science было опубликовано исследование, которое свидетельствует о том, что некоторые люди имеют иммунитет против коронавируса из-за того, что переболели простудой. То есть, даже если человек не подвергался воздействию коронавируса, его организм помнит как бороться с инфекцией.

Как отметили сотрудники Института иммунологии La Jolla, предыдущее инфицирование вирусами простуды KHU1, OC43, NL63 и 229E могут научить иммунную систему распознавать SARS-CoV-2.

Ученые обнаружили, что иммунные Т-клетки, которые могут определять коронавирусы, могут распознавать такие участки, как «шип» белка.

Иными словами, Т-клетки играют огромную роль в приобретенном иммунном ответе, обеспечивая распознавание и уничтожение чужеродных антигенов.

Ученые сделали вывод, что именно этим можно объяснить тот факт, что COVID-19 у одних пациентов протекает мягко, а у других с осложнениями.