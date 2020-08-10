В Москве ребенок умер после вакцинации против кори

Сегодня, 19:46

Анна Морозова

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В Москве ребенок умер после вакцинации против кори

В Москве шестилетний мальчик умер после вакцинации против кори. Прививку ребенку сделали перед школой.

Вакцинация была проведена в клинике Зеленограда. Спустя сутки состояние ребенка ухудшилось, и родители вызвали скорую помощь. Когда приехали врачи, мальчик уже был мертв.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка не связана с иммунизацией. У мальчика была врожденная патология сердца, и он скончался от внезапной остановки сердца.

В марте сообщалось, что в Москве девочке, которая родилась с одним глазом, отказали в инвалидности. Мама ребенка рассказала, что врачи провели перед лицом ребенка игрушкой и сообщили, что у нее имеется предметное зрение. При этом замена протеза глаза требуется как минимум два раза в год. Если бы малышке присвоили инвалидность, она смогла бы получать протезы по квоте. Теперь же мать вынуждена оплачивать лечение сама. Более того, женщина является одинокой матерью. Мать добавила, что девочка болеет и другими заболеваниями, в число которых входит задержка в развитии. Ребенок почти не разговаривает. Также девочка страдает болями в ногах и нуждается в ношении ортопедической обуви.

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